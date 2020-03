WELLINGTON (dpa-AFX) - Wer in Neuseeland einreist, muss sich ab Sonntag 14 Tage lang in Quarantäne begeben. Das kündigte Premierministerin Jacinda Ardern am Samstag an, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Nur Reisende, die von den Pazifischen Inseln kommen, sind davon ausgenommen. Ardern rief zugleich ihre Landsleute auf, alle nicht notwendigen Reisen nach Übersee zu unterlassen. Kreuzfahrtschiffe dürften bis zum 30. Juni nicht in neuseeländischen Häfen anlegen. Neuseeland hat bisher sechs bestätigte Fälle der Covid-19-Erkrankung.



Zuvor hatte Ardern mitgeteilt, dass wegen der Gefahren durch das Coronavirus die für Sonntag geplante zentrale öffentliche Gedenkfeier zum Jahrestag der Terroranschläge auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch abgesagt wurden. Am 15. März 2019 hatte ein australischer Rassist bei den Anschlägen 51 Menschen getötet./jks/DP/zb