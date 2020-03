BERLIN (dpa-AFX) - Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) kritisiert angesichts der bevorstehenden Schulschließungen in Deutschland Versäumnisse in der deutschen Bildungspolitik. "Jetzt rächt sich, dass sich in Deutschland bei der Digitalisierung der Schulen so lange nichts richtig bewegt hat", sagte der Verbandsvorsitzende Udo Beckmann der Deutschen Presse-Agentur. In einem Land wie Litauen beispielsweise, das zu den Vorreitern der digitalen Bildung gehöre, wäre in einer solchen Situation flächendeckender Unterricht viel wahrscheinlicher digital über das Netz möglich.



In Deutschland beteiligen sich einige Schulen bisher als Pilotschulen am Projekt "Schul-Cloud" des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) an der Universität Potsdam. Auf der Plattform können Texte, Präsentationen und andere Dokumente online erstellt und abgespeichert werden, auch Gruppenarbeiten. Außerdem gibt es einen Messenger und andere Möglichkeiten, mit denen Lehrer und Schüler nach geltenden Datenschutzstandards kommunizieren können. Lehrer können zudem Hausaufgaben online stellen, die dann im Netz bearbeitet und zu einem bestimmten Termin wieder zurückgesendet werden können.



Nach den angekündigten Schulschließungen wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus erwartet der VBE klare Vorgaben von den Bildungsministerien der Länder zum weiteren Vorgehen: "Es darf jetzt nicht alles auf die Schulen abgeschoben werden. Je klarer die Regeln, desto besser können die Schulen mit der Situation umgehen."



Beckmann befürchtet wegen den vorerst bis rund um Ostern geplanten Ausfälle keine größeren Leistungsabfälle bei den Schülern. Wenn aber danach festgestellt werde, dass die Schließungen weiterhin aufrecht erhalten bleiben sollten, müssten die Kultusminister "erneut ihre Köpfe zusammenstecken", sagte er. Möglich seien dann auch Teillösungen zum Beispiel für Schüler, die im Prüfungsmodus seien, damit die Prüfungen stattfinden könnten./jr/DP/zb