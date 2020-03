BERLIN (dpa-AFX) - In der Schaustellerbranche greift angesichts zahlreicher Absagen von Veranstaltungen wegen der Coronavirus-Epidemie die Furcht vor Pleiten um sich. "Es sind in höchstem Maße Existenzen bedroht. Es wird zu Insolvenzen kommen", sagte der Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband Deutscher Schausteller und Marktkaufleute, Werner Hammerschmidt, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Nach der Winterpause hätten jetzt die ersten Jahrmärkte und anderes angestanden, die nun fast flächendeckend abgesagt würden. Schausteller hätten keine alternativen Einnahmequellen. "Die Angst geht um in der Branche", sagte Hammerschmidt./shy/DP/zb