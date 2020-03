14.03.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Wie von uns erwartet steigerte die Post den Umsatz um 3,2% auf EUR 2,02 Mrd. dank des starken Paketwachstums (+14,5%), welches den leichten Rückgang (-0,8%) in der Division Brief, Werbepost & Filialen überkompensierte. Das EBIT war mit -4,9% leicht rückläufig, belastet von der im 3. Quartal verbuchten Datenschutzrückstellung von fast EUR 20 Mio. Der Jahresgewinn konnte dennoch bei EUR 144,5 Mio. stabil gehalten werden. Das Management schlägt so wie im Vorjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...