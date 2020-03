LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierung wird angesichts der Covid-19-Pandemie voraussichtlich in den nächsten Tagen ein Verbot für Großveranstaltungen aussprechen. Entsprechende Informationen aus Regierungskreisen liegen der Deutschen Presse-Agentur und britischen Medien vor. Premierminister Boris Johnson war zuvor kritisiert worden, zu langsam auf den Erreger Sars-CoV-2 zu reagieren. Bislang sind nur einzelne Großveranstaltungen wie der London-Marathon verschoben oder abgesagt worden. Britischen Medien zufolge sollen nun alle Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern untersagt werden.



Regierungsberater aus dem Gesundheitsbereich hatten die bislang zurückhaltenden Maßnahmen in Großbritannien unter anderem damit begründet, dass eine "Herdenimmunität" gegen das Virus aufgebaut werden müsse. Erst bei einem gewissen Durchseuchungsgrad in der Bevölkerung könne kollektiver Schutz erzielt werden, so die Experten.



Diesen Ansatz stellte die Sprecherin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Margaret Harris, am Samstag infrage. Man wisse noch zu wenig über das Virus. "Es ist noch nicht lange genug in unserer Bevölkerung, um zu wissen, was es immunologisch macht", sagte die Sprecherin dem Nachrichtensender BBC. "Wir können über Theorien reden, aber im Moment stehen wir wirklich vor einer Situation, in der wir uns mit Taten beschäftigen müssen."/si/DP/mis