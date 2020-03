von Thomas Strohm, Euro am SonntagBei Investments in Green Bonds sollten Anleger auf die Gefahr von Klumpenrisiken achten. Darauf weist der Assetmanager Bantleon hin. Trotz rasanter Wachstumsraten stecke der Green-Bond-Markt mit einem Anteil von nur drei Prozent am Euro-Anleihemarkt noch in den Kinderschuhen, sagt Portfoliomanager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...