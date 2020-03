Liechtenstein (ots) - Kostbare Diamanten bei Herzog LoibnerDer Diamant als Schmuckstück und Investment.Menschen begeistern sich von Natur aus für Rares und Unerschwingliches. Dazu zählen auch kostbare Juwelen, allen voran der Diamant. Schön und funkelnd zieht er die Betrachter in seinen Bann. Diamanten sind nicht nur wunderschön sondern auch eine sichere Anlageklasse unabhängig vom Finanzmarkt.Als 2013 der Obligationenmarkt das erste Mal einen Schock erlitt, nachdem der Präsident der amerikanischen Zentralbank mitteilte, dass sie schrittweise aufhören würden den Markt mit billigem Geld zu fluten, suchten viele Unternehmer für Ihre Fonds eine Anlageklasse, die sich einerseits unabhängig vom Finanzmarkt entwickeln würde und andererseits von der Schwankungsanfälligkeit und Ertragsfähigkeit ähnliche Charakteristiken wie die klassische Obligation aus der Vergangenheit aufweisen würde. Als Fachhändler von Uhren und Schmuck beschäftigt sich auch Herzog Loibner stetig mit der richtigen Investitions-Strategie für Kunden. Edelsteine und besonders Diamanten eigenen sich dafür hervorragend. Der Diamant als Beimischung zu einem traditionellen und tendenziell risikoaversen Portfolio ist damit eine sichere Anlageklasse.Aus Investitionssicht hat der Schliff eines Diamanten eine sehr hohe Bedeutung. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Brillantschliff die bekannteste Schliffart ist und daher die Nachfrage dort am grössten ist. Es gibt aber andere Schliffe die spezieller sind und mit denen höhere Erträge erzielt werden können.Beim weissen Diamanten besteht eine gewisse Abhängigkeit zum US-Dollar. Der Farbdiamant konnte bis heute eine positive Entwicklung in fast jeder wirtschaftlichen Situation verzeichnen. Natürlich darf dies nicht als Garantie für die Zukunft gesehen werden, aber es ist zumindest ein Indiz auf Kapitalerhalt.Auf den persönlichen Investitionswunsch abgestimmt, berät Juwelier Herzog Loibner Kunden in privater Atmosphäre. Das Juwelier Geschäft befindet sich im Herzen von Vaduz und ist spezialisiert auf Gold und Diamanten.Pressekontakt:office@herzogloibner.comOriginal-Content von: Herzog Loibner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100067983/100844143