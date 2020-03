Die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland stellt viele Firmen vor enorme Herausforderungen. Nicht nur das operative Geschäft ist betroffen. Auch organisatorische Schwierigkeiten treten auf: Die gesamte Hauptversammlungs-Saison könnte verschoben werden. Mehr noch: Aktionäre müssen damit rechnen, dass Dividenden gekürzt oder ganz gestrichen werden.In wenigen Tagen beginnt die Hauptversammlungs-Saison in Deutschland. In den vergangenen Jahren waren die meisten Aktionärstreffen freudige Ereignisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...