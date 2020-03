KABUL (dpa-AFX) - In Afghanistan werden aus Sorge vor zunehmender Coronavirus-Ausbreitung alle öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen geschlossen. Mehrere Ministerien hatten einen entsprechenden Vorschlag eingereicht, twitterte Regierungssprecher Sedik Sedikki am Samstagabend (Ortszeit). Schulen und Universitäten bleiben damit bis zum 18. April geschlossen.



Auch alle Sportveranstaltungen in dem Land wurden bis auf weiteres abgesagt, um die Verbreitung des Virus einzuschränken, twitterte Waheed Omar, Generaldirektor im Büro für öffentliche und strategische Angelegenheiten. Für das Persische Neue Jahr, das in einer Woche beginnt, gibt es enorme Einschränkungen. Traditionelle Feierlichkeiten in der nördlichen Provinz Balch und der Hauptstadt Kabul wurden gestrichen.



Insgesamt stieg die Zahl der mit Covid-19 Infizierten am Samstag auf 11, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Die tatsächliche Zahl dürfte allerdings deutlich höher liegen. Sorge bereitet laut der UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) auch der Verkehr an der Grenze zum Nachbarland Iran. Demnach kommen seit Tagen Tausende Afghanen über die Grenze zurück in das Land. Afghanistan leidet nach fast zwei Jahrzehnten Krieg unter medizinischer Unterversorgung. Vielerorts fehlt es an Personal und Ausrüstung, auch zum Testen auf den neuartigen Coronavirus./hes/DP/zb