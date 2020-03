Die Union gewinnt in der Corona-Krise deutlich an Zustimmung. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, legen CDU und CSU im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte zu und kommen nun auf 26 Prozent.



Die Grünen hingegen verlieren einen Prozentpunkt und kommen auf 21 Prozent. Auch die Linkspartei verliert einen Punkt und kommt auf 8 Prozent. Alle anderen Parteien verzeichnen keine Veränderung: Die SPD bleibt stabil bei 17 Prozent, die AfD bei 14 Prozent und die FDP bei 7 Prozent. Die sonstigen Parteien kommen wie in der Vorwoche auf 7 Prozent.



Befragt wurden insgesamt 1.414 Menschen im Zeitraum vom 4. bis zum 11. März 2020. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"