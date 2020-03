Mit anderen Worten: Wenn alle heiß auf Aktien sind und die Bewertungen hoch sind, neigt Buffett dazu, Käufe zu vermeiden. Aber wenn der Markt in Panik ist, wie zum Beispiel jetzt, neigt Buffett dazu, Unternehmen guter Qualität zu finden, die zu moderaten Bewertungen handeln, und dann kauft er gleich einen ganzen Schwung davon. Keine exakte Wissenschaft Doch wie Cramer hervorhob, ist Buffetts Ansatz keine exakte Wissenschaft. Daher ließ Buffett am 6. Oktober 2008 mitten in der Baisse einen Artikel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...