Viele Aktien sind in den letzten Tagen stark gefallen (10.03.2020). Zum Teil ist dies sogar ohne Coronaviruskrise aufgrund vorheriger hoher Bewertungen gerechtfertigt. In der Börsenhistorie gab es jedoch schon sehr viele Korrekturen und Krisen, die im Anschluss immer wieder mehr als ausgeglichen wurden. Dies sollten wir Anleger immer im Hinterkopf behalten und deshalb in der Krise zeitlich versetzt stetig nach guten und unterbewerteten Aktien Ausschau halten. So macht es auch Warren Buffett. Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...