Unterföhring (ots) - Redesign des Entertainmentsenders: Aus Sky 1 wird Sky OneViele exklusive Hit-Serien auf Sky One in deutscher ErstausstrahlungDie erfolgreichen Actionserien "S.W.A.T." (ab 20. April) und "9-1-1" (ab 22. April) gehen mit Teil 2 der jeweils dritten Staffel weiterDas Spin-off "9-1-1: Lone Star" mit Rob Lowe und Liv Tyler ab 8. AprilNeue Comedy-Serien: "The Unicorn" mit Walton Goggins und das "Die Goldbergs"-Spin-off "Schooled" ab 2. AprilDie siebte Staffel von "Die Goldbergs" ebenfalls ab 2. AprilDie neue Musik-Serie "Zoey's Extraordinary Playlist" ab 19. AprilDas preisgekrönte Sky Original "Das Boot" ab 24. April mit der zweiten Staffel auf Sky OneUnterföhring, 15. März 2020 - Noch mehr Serien für Sky: Der Entertainmentsender Sky 1 wird im April zu Sky One und zeigt mehr neue Hit-Serien, als jemals zuvor. Außerdem präsentiert sich der Sender, der seit Senderstart im November 2016 mit US-Hits wie "9-1-1" und "S.W.A.T." und Eigenproduktionen wie "MasterChef" oder Sky Originals wie "Babylon Berlin" zu den beliebtesten und erfolgreichsten Sky Sendern gehört, in einem komplett überarbeiteten Look: mit neuem Namen, neuem Logo und neuem Senderdesign.Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland: "Die Erfolgsgeschichte unseres Entertainmentsenders Nummer Eins geht weiter: Aus Sky 1 wird im April Sky One. Und wir feiern das neue Design mit der größten Serienoffensive seit Sendestart. Von Comedy bis Action ist alles dabei: vom brandaktuellen Spin-off des Serienhits '9-1-1' über die starbesetzte Sitcom 'The Unicorn' bis zur zweiten Staffel unseres preisgekrönten Sky Originals 'Das Boot'. Sky One ist und bleibt die erste Adresse für gutes Entertainment."Es darf viel gelacht werden: Etwa beim Start der neuen Sitcom "The Unicorn" ab 2. April. Walter Goggins ("Vice Principals") geht hier als alleinerziehender Witwer auf Frauensuche. Mit dabei außerdem die beiden Komödien-Profis Rob Corddry und Omar Benson Miller aus "Ballers". Am 2. April startet auch die Erfolgs-Comedy-Serie "Die Goldbergs" in ihre siebte Staffel, in der die Chaos-Familie einen letzten gemeinsamen Urlaub wagt. Damit aber nicht genug: Mit "Schooled" zeigt Sky One ebenfalls ab 2. April ein Spin-off von "Die Goldbergs" mit vielen der altbekannten Darstellern. Lainey (AJ Michalka) kommt an ihre alte Schule zurück - als Musiklehrerin!Und - Action! Bevor am 22. April der zweite Teil der dritten Staffel der Hitserie "9-1-1" auf Sky One weitergeht, startet am 8. April das Spin-off "9-1-1: Lone Star". Rob Lowe führt hier ein neues Feuerwehrteam in spektakuläre Einsätze in Texas, unterstützt von Liv Tyler als Rettungssanitäterin. Die "S.W.A.T."-Einheit setzt ebenfalls ihren knallharten Einsatz fort, ab 20. April mit der zweiten Hälfte der dritten Staffel.Aber auch Emotionen kommen auf Sky One weiterhin nicht zu kurz: "Zoey's Extraordinary Playlist" ist eine in den USA schon jetzt gefeierte neue Musik-Serie, die sich beschwingt dem ereignisreichen Leben ihrer Protagonistin Zoey Clarke annimmt. Die Gefühle ihrer Mitmenschen kann Zoey als Songs wahrnehmen. Bezaubernd: Hauptdarstellerin Jane Levy ("Castle Rock")! Die Dramedy ist top besetzt mit Mary Steenburgen ("The Last Man on Earth"), Lauren Graham ("Gilmore Girls") und Skylar Astin ("Crazy Ex-Girlfriend")Über Sky One:Der Entertainmentsender Sky One zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Stephanie TeicherExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Teicher@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackTel. +49 89 9958 6808Fotoserver: https://medien.sky.deDL-picture-management-operations@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4547500