15.03.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem wöchentlichen Marktkommentar von Raiffeisen Research: "Mit dem weiteren Voranschreiten der globalen Corona-Epidemie lassen die Finanzmärkte ihrer Panik derzeit freien Lauf. Dabei ist der Verlauf in China und Südkorea, also der Länder, die dem Rest der Welt hier zeitlich voraus sind, diesbezüglich sehr ermutigend: Sowohl was den Epidemie-Verlauf (nur noch einstellige Neuerkrankungen in Hubei, stark fallend in Korea) als auch das rasche Wiederhochfahren der chinesischen Wirtschaft betrifft ....

