BERN (dpa-AFX) - Der Schweizer Fußballliga Super League droht ein vorzeitiger Abbruch, wenn die Europäische Fußball-Union UEFA an der Austragung der Fußball-EM in diesem Sommer (12. Juni bis 12. Juli) festhält. Derzeit ruht der Schweizer Fußball wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 30. April, die 13 fehlenden Spieltage könnten in den 31 Tagen im Mai wohl selbst bei einer rapiden Verbesserung der Situation nicht mehr durchgezogen werden.



An diesem Montag kommen die Clubs zusammen, um das weitere Vorgehen in der derzeitigen Krise zu beraten. Im Falle einer EM-Absage könnte man den Juni zudem für die Austragung der verbleibenden Spiele nutzen. Ancillo Canepa, Präsident des FC Zürich, sagte der "Neuen Züricher Zeitung": "Auf keinen Fall dürfen wir die Meisterschaft abbrechen. Das wäre die dümmste aller Möglichkeiten." Selbst ein neuer Liga-Modus, um die Saison noch irgendwie zu beenden, scheint derzeit denkbar./pre/DP/zb