BERLIN (dpa-AFX) - An den deutschen Grenzen sollte nach Ansicht des CDU-Innenpolitikers Armin Schuster wegen der Coronavirus-Krise vorübergehend jeder Reisende kontrolliert werden. "Ich bin gegen Grenzschließungen, weil das binnen weniger Tage unsere Wirtschaft lahmlegen würde, und auch für die medizinische Versorgung hierzulande wäre das nicht gut", sagte der Obmann der Union im Innenausschuss des Bundestages der Deutschen Presse-Agentur.



Es sei richtig gewesen, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in den vergangenen Tagen die Kontrollen des grenzüberschreitenden Verkehrs intensiviert habe. Um die Ausbreitung des Coronavirus stärker einzudämmen, wäre es aber dennoch wichtig, zusätzlich möglichst bald alle kleineren Grenzübergänge zu schließen und an den größeren Grenzübergängen "starke, stationäre Kontrollen durchzuführen", betonte Schuster.



Die Bundespolizei könne dies sofort umsetzen. Das Technische Hilfswerk sei darin geübt, binnen kurzer Zeit für diese Kontrollen Beleuchtung und Absperrungen aufzubauen. Schuster sagte, es müsse nach der Schließung von Gaststätten und Läden in Frankreich schnell Kontrollen an den Grenzen geben, weil nun damit zu rechnen sei, dass etliche Menschen nach Deutschland ausweichen würden.



Lieferfahrzeuge und Klinikpersonal sollten nach Ansicht des Abgeordneten aus Baden-Württemberg unbedingt weiterhin die deutschen Grenzen passieren dürfen. Fernbusse und Züge, die aus ausländischen Risikogebieten wie der italienischen Metropole Mailand kämen, sollten aber möglichst nicht mehr die Grenze nach Deutschland überqueren.



Schuster sagte, er habe Verständnis dafür, dass derartige Entscheidungen in Abstimmung mit anderen europäischen Staaten getroffen werden müssten. Alleingänge, wie sie etwa Dänemark und Tschechien verkündet hätten, seien falsch.



Im gemeinsamen Schengen-Raum sind Grenzkontrollen eigentlich nicht vorgesehen, sondern nur als Ausnahme möglich. Dennoch riegeln inzwischen etliche der 27 EU-Staaten Grenzen ab, darunter auch Österreich. Die an Deutschland angrenzende französische Region Grand Est (Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne) gilt als Risikogebiet./abc/DP/zb