In Grossbritannien sind zum Beispiel Grossveranstaltungen noch nicht generell verboten und bisher nur wenige Schulen geschlossen.London - Die britische Regierung hat ihren zögerlichen Kurs bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie am Sonntag verteidigt. In Grossbritannien sind zum Beispiel Grossveranstaltungen noch nicht generell verboten und bisher nur wenige Schulen geschlossen. Gesellschaftliche Aktivitäten gehen weiterhin ihren normalen Gang. Nur wer Symptome wie Husten und Fieber entwickelt, wird aufgefordert...

Den vollständigen Artikel lesen ...