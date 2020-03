Nach dem Kanton Tessin hat nun auch Basel-Landschaft den Notstand ausgerufen: Restaurants, Hotels, Kinos und Sportzentren werden geschlossen.Bern - Die Zahl der Coronavirus-Fälle in der Schweiz ist am Sonntag rasant angestiegen. Nach neuesten Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) gab es hierzulande bereits 2200 positiv getestete Fälle. Das waren rund 800 zusätzliche Fälle innerhalb eines Tages. Von den rund 2200 positiv getesteten Fällen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein lag bei 1563 Menschen eine Bestätigung...

