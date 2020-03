Deutschland macht dicht! Wie andere Länder zuvor hat die Bundesregierung entschieden, die Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz zu schließen. Die Regelung tritt am morgigen Montag um 8:00 Uhr in Kraft. Die Auswirkungen dieser Entscheidung werden auch am Aktienmarkt zu spüren sein: Die DAX-Indikationen verheißen nichts Gutes.Wie die Bild-Zeitung berichtet, haben sich Kanzlerin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Bundesinnenminister Horst Seehofer, Gesundheitsminister ...

