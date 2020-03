BUKAREST (dpa-AFX) - Angesichts der Ausbreitung des neuen Corona-Virus in Rumänien hat das Land am Sonntag die Quarantäne-Bestimmungen verschärft. Einreisende aus Ländern mit mehr als 500 Corona-Infizierten müssen sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben, unabhängig davon, ob sie sichtbare Krankheitssymptome haben. Bisher galt dies nur für Einreisende aus Hochrisiko-Gebieten, wie etwa Italien. Innenminister Marcel Vela rief die Menschen dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben.



Zuvor hatte Staatspräsident Klaus Iohannis am Samstag den Notstand ausgerufen, der ab Montag gelten soll. Von Samstagabend bis Sonntagmittag stieg die Zahl der nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 Infizierten von 109 auf 139, wie das Innenministerium in Bukarest mitteilte. Versammlungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 50 Teilnehmern sind seit Samstag untersagt. Die Hygienemaßnahmen beim Zugang zu Spitälern wurden verschärft. Corona-Patienten erhielten Priorität bei der Aufnahme./kl/DP/mis