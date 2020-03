STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die dänische Regierung will Beschäftigten, deren Arbeitsplätze wegen der Coronavirus-Krise bedroht sind, finanziell unter die Arme greifen. Der Staat werde unter bestimmten Voraussetzungen vorübergehend 75 Prozent der Gehälter von Beschäftigten im Privatsektor zahlen, wenn ihnen sonst eine Entlassung drohe. Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen plädierte in einer Pressekonferenz am Sonntag an die Unternehmen in ihrem Land, Beschäftigten nicht zu kündigen. Zuvor hatte die Regierung mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden verhandelt.



Die Hilfen seien auf monatlich umgerechnet rund 3000 Euro pro Beschäftigtem begrenzt und sollten rückwirkend vom 9. März bis zum 9. Juni ausgezahlt werden, teilte das Finanzministerium mit. Unternehmen müssten sich verpflichten, Mitarbeiter im genannten Zeitraum nicht aus wirtschaftlichen Gründen zu entlassen. Unterstützung beantragen können demnach Unternehmen, die die Corona-Krise besonders hart trifft - die also mindestens 30 Prozent der Belegschaft oder mehr als 50 Mitarbeiter entlassen müssten. Die Kosten für die Hilfen wurden auf rund 347 Millionen Euro geschätzt.



Um eine Ausbreitung des Coronavirus im Land zu verhindern, hatte Dänemark seine Grenzen für Reisende aus anderen Ländern geschlossen. Am ersten Tag der Schließung verweigerten dänische Grenzposten insgesamt 149 Menschen die Einreise aus Deutschland, wie die Polizei mitteilte. Aus Dänemark wurden bisher zwei Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie gemeldet. Offiziellen Angaben zufolge gab es bis Sonntag 864 Infektionsfälle./lsm/DP/mis