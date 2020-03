Normalerweise ermutigt Starbucks (WKN: 884437) seine Kunden dazu, wiederverwendbare Becher mitzubringen. An einigen Standorten werden auch richtige Tassen angeboten. Aufgrund des Coronavirus plant die Kette jedoch, diesem Trend Einhalt zu gebieten. "Wir setzen die Verwendung von privaten Tassen und von Geschirr in unseren Geschäften aus", schrieb die Managerin der Kette, Rossann Williams, in einem offenen Brief an die Kunden. "Wir werden aber weiterhin den 10-Cent-Rabatt gewähren, wenn jemand einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...