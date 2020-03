Zürich (awp) - Verschiedene Zentralbanken wollen in einer koordinierten Aktion gegen die Coronavirus-Krise die Versorgung mit globaler US-Dollar-Liquidität stärken. Gleichzeitig hat die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen erneut gesenkt. Zu den Zentralbanken, die in dieser Aktion zusammenarbeiten, gehören neben der Bank of ...

Den vollständigen Artikel lesen ...