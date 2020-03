Wegen der Ausbreitung des Coronavirus senkt die US-Notenbank den Leitzins auf fast null Prozent. Die Fed teilte am Sonntagabend (Ortszeit) mit, der Leitzins werde nun um einen Prozentpunkt auf einen Korridor von 0 bis 0,25 Prozent verringert. Die Indikationen für die Aktienmärkte schnellten daraufhin im außerbörslichen Handel nach oben. US-Präsident Donald Trump begrüßte den Schritt der Fed am Sonntag. Trump hatte erst am Samstag erneut gesagt, er sei nicht glücklich mit dem Zinssatz der US-Notenbank. ...

