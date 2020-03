Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins erneut gesenkt, um die wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu begrenzen. Zudem werden mit einem neuen Anleihekaufprogramm 700 Milliarden Dollar in den Markt gepumpt.Der Leitzins sinkt auf 0 bis 0,25 Prozent, wie die Fed am Sonntag in Washington mitteilte. Sie will die US-Wirtschaft damit vor den Folgen der Pandemie schützen. "Die ...

