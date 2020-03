Am Montag startet laut Berichten von US-Medien bereits eine Klinikstudie für einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus. Eine erste Dosis werde am Montag verabreicht, heißt es unter Bezug auf US-Regierungskreise.



Schon zuvor hatte es Berichte über angebliche Durchbrüche bei der Suche nach einem Impfstoff gegeben. So hatte unter anderem eine kanadische Firma bereits letzte Woche mitgeteilt, einen möglichen Impfstoff identifiziert zu haben. Allerdings war von möglichen Tests an Menschen erst für Juli oder August die Rede.