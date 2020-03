Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Es lohnt sich, seine Muskeln zu trainieren. Denn starke Muskeln helfen nicht nur, gut auszusehen und Fettpolster abzubauen. Sie wirken sich auch auf unsere Gesundheit aus. Petra Terdenge berichtet:Sprecherin: Ärzte haben herausgefunden, dass Muskeln, ähnlich wie andere Organe unseres Körpers, Botenstoffe produzieren. Und die helfen uns gesund zu bleiben, sagt Julia Rudorf von der Apotheken Umschau:O-Ton Julia Rudorf 21 sec."Die Stoffe, die der Muskel bei Training produziert, beeinflussen die Entstehung von Krankheiten positiv. Man bekommt zum Beispiel gar nicht oder erst viel später Diabetes. Des Weiteren sind da die Erkrankungen des Bewegungsapparates, zum Beispiel Rückenschmerzen: das weiß man ja auch, wenn man etwas für seinen Rücken tut, dann bleiben die Schmerzen weg."Sprecherin: Es lohnt sich also, sportlich aktiv zu sein. Doch wie viel Bewegung braucht unser Körper?O-Ton Julia Rudorf 22 sec."Im Breitensport wäre empfehlenswert, dass man als Einsteiger zum Beispiel einmal in der Woche etwas für die Ausdauer tut. Und dann aber auch zweimal etwas für den Muskel, also Kraft. Wichtig ist auch: Man muss sich nicht unbedingt bei einem Sportstudio anmelden, das kann man machen, wenn man weiß, dass man auch hingeht. Man braucht aber eigentlich fürs Muskeltraining nicht unbedingt Kraftmaschinen, das geht auch mit dem eigenen Körpergewicht."Sprecherin: Wenn der Körper nicht an die Belastung gewöhnt ist, kann es zu Muskelkater kommen. Doch das ist kein schlechtes Zeichen:O-Ton Julia Rudorf 18 sec."Wenn Sie Muskelkater haben, dann können Sie sich erst einmal freuen: Das ist ein Zeichen, das im Muskel etwas passiert und dass er im Idealfall auch wächst. Bitte, bitte, bitte keine schmerzstillenden Medikamente nehmen. Bitte nicht davor, damit man meint, man könnte noch eine Trainingseinheit absolvieren. Und auch bitte nicht danach, Muskelkater geht von selber weg."Abmoderation: Wer starke Muskeln haben möchte, sollte auch auf eine abwechslungsreiche Ernährung mit viel Eiweiß achten, schreibt die Apotheken Umschau. Vitaminpräparate sind aber in der Regel überflüssig und können sich wegen der enthaltenen Antioxidantien sogar schädlich auf die Muskelausdauer auswirken.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4547857