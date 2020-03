DUBLIN (dpa-AFX) - Die Regierung in Irland hat wegen der Coronavirus-Pandemie alle Pubs und Bars im Land aufgerufen, bis Ende des Monats zu schließen. Auch private Partys sollten nicht stattfinden, hieß es in einer Mitteilung der Regierung am Sonntag. In Irland gab es bis Sonntag 129 bestätigte Fälle von Sars-CoV-2-Infektionen, zwei Menschen sind an Covid-19 gestorben.



Gesundheitsminister Simon Harris äußerte sich enttäuscht über Berichte von Covid-19-Parties in Dublin am Wochenende. "Das ist eine sehr ernste Situation, die weltweit viele tausend Leben gekostet hat", sagte er bei einer Pressekonferenz am Sonntagabend in Dublin.



Irland feiert am Dienstag den St. Patrick's Day. Doch die üblichen Paraden wurden allesamt abgesagt. Der heilige Patrick (ca. 385-461), war im 5. Jahrhundert an der Verbreitung des christlichen Glaubens auf der "Grünen Insel" beteiligt. Inzwischen gibt es am St. Patrick's Day in vielen Ländern Umzüge./cmy/DP/zb