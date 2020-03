BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Corona-Epidemie hat die FDP die Kirchen dazu aufgerufen, bis auf weiteres auf Gottesdienste zu verzichten. "Gottesdienste werden vielfach von älteren Menschen besucht, die zur Hochrisikogruppe zählen", sagte der religionspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Stefan Ruppert, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Diese Einschränkung ist auch mit Blick auf Ostern nicht schön, aber absolut notwendig."



Der FDP-Politiker appellierte an die Kirchen, den Gläubigen vorerst Angebote über das Internet und Telefon zu machen. "Diese Form der Religionsausübung schützt die Gesundheit. Und das ist jetzt vorrangig."



Papst Franziskus hat bereits angekündigt, dass in diesem Jahr die Osterfeierlichkeiten im Vatikan wegen der Corona-Epidemie ohne große öffentliche Beteiligung stattfinden sollen. Üblicherweise sind in der Karwoche und über Ostern Zehntausende Gläubige in Rom. Italien ist in Europa am stärksten von der Epidemie betroffen./sk/DP/zb