WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten wollen an diesem Montag um 15.00 Uhr (MEZ/10.00 Uhr Ortszeit Ostküste USA) bei einer Videokonferenz über eine koordinierte Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus beraten. Das geht aus der Terminankündigung für US-Präsident Donald Trump hervor, die das Weiße Haus am Sonntagabend veröffentlichte. Eine Pressekonferenz im Anschluss an die Schalte ist demnach nicht geplant.



Nach der Terminvorschau steht für den US-Präsidenten eineinhalb Stunden später bereits eine Videoschalte mit den Gouverneuren der US-Bundesstaaten an. Die USA haben derzeit die G7-Präsidentschaft inne. Die Gruppe der sieben wichtigen Industriestaaten umfasst neben den USA Deutschland, Kanada, Frankreich, Italien, Japan und Großbritannien.



Der G7-Gipfel soll im Juni in Camp David in den USA stattfinden. Der Landsitz des US-Präsidenten liegt im Bundesstaat Maryland, Luftlinie rund 90 Kilometer vom Weißen Haus entfernt./cy/DP/zb