SALZGITTER/HANNOVER (dpa-AFX) - Nach einem Geschäftsjahr mit vielen Unwägbarkeiten stellt der Stahlkonzern Salzgitter am Montag (10.00 Uhr) die Bilanz für 2019 vor. Vorstandschef Heinz Jörg Fuhrmann und Finanzvorstand Burkhard Becker wollen in Hannover die wichtigsten Zahlen in einer schwierigen Marktlage erläutern und einen Ausblick geben. Im Januar hatte der Konzern die eigene Ergebnisprognose angesichts einmaliger Abschreibungen von rund 200 Millionen Euro nach unten angepasst.



Der Verlust vor Steuern dürfte zwischen 250 und 280 Millionen Euro und nicht wie zuvor prognostiziert im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen, hieß es zu Beginn des Jahres. Für das laufende Geschäftsjahr 2020 rechnete das Unternehmen im Januar mit einem in etwa ausgeglichenen Vorsteuerergebnis./bch/DP/mis

