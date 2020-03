FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 16. März TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 LUX: Grand City Properties, Jahreszahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen + 10.00 Bilanz-Pk 07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert), Dividendenvorschlag + 11.00 Bilanz-Pk 08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q1-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE --- TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 01 + 02/20 03:00 CHN: Industrieproduktion 01 + 02/20 03:00 CHN: Sachinvestitionen bis 01 + 02/20 13:30 USA: Empire State Index DEU: Monatsbericht des Bundewirtschaftsministeriums EUR: Treffen der Eurogruppe SONSTIGE TERMINE 02:00 USA: 11. Fernsehdebatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber in den USA, Phoenix 11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG), Hannover ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi