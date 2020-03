MANILA (dpa-AFX) - Die philippinische Hauptstadt Manila schließt wegen des Coronavirus ihre Einkaufszentren. Nur einige Restaurants und Läden für den nötigsten Bedarf durften darin aufbleiben, darunter Lebensmittelgeschäfte und Apotheken. "Wir müssen uns wirklich beschränken", sagte Salvador Panelo, Sprecher von Präsident Rodrigo Duterte, am Montag. Der Präsident sei sehr besorgt, daher mache er alles, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Das Kabinett empfehle strengere Maßnahmen für den Großraum Manila, wo 13 Millionen Menschen leben. In dem südostasiatischen Inselstaat sind bisher 140 Fälle des Coronavirus bestätigt. Am Wochenende hatte das Militär damit begonnen, Manila für einen Monat abzuriegeln. Auch die Messen in der katholisch geprägten Metropole fielen aus./ca/DP/zb