AIRLINES - Der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek hat die Entscheidung der US-Regierung scharf kritisiert, einen Einreisestopp gegen Europäer zu verhängen. "Es hilft nicht, die Schuld bei anderen Regierungen zu suchen", sagte Jarzombek. "Was wir jetzt brauchen ist Solidarität, keine Abschottung." Am Montag wird der CDU-Politiker Manager und Gewerkschafter aus dem Luftfahrtsektor im Wirtschaftsministerium empfangen. Dabei wird es auch um mögliche Staatshilfen für Fluggesellschaften gehen. "Beim Branchendialog Luftfahrt möchte ich aus erster Hand hören, wie die Situation eingeschätzt wird", betonte Jarzombek. (Handelsblatt S. 18)

SCHULDENBREMSE - Der Ökonom Hans-Werner Sinn hat angesichts des Kampfs gegen die Coronavirus-Krise eine Aussetzung der Schuldenbremse gefordert. "Nun schlägt die Stunde einer radikalen Gesundheitspolitik, da darf uns kein Geld zu schade sein", sagte der frühere Präsident des Münchner Ifo-Instituts. Die Schuldenbremse dürfen den geplanten Milliardenausgaben der Bundesregierung nicht im Wege stehen "Eine Seuche ist ein Ausnahmetatbestand des Grundgesetzes", betonte Sinn. "Wir befinden uns im Krieg gegen das Coronavirus. Drakonische Eingriffe in die Wirtschaft sind erforderlich, um den Krieg nicht zu verlieren." (Augsburger Allgemeine)

GELDWÄSCHE - Auf die Skandale folgt die Verschärfung: Die EU-Kommission will den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung verstärken. Sie plant, Mitgliedstaaten weniger Spielraum bei der Umsetzung der entsprechenden Regeln zu geben, und schlägt den Aufbau einer eigenen Anti-Geldwäschebehörde auf EU-Ebene vor. Die Ankündigungen finden sich im Aktionsplan gegen Geldwäsche, den die Kommission in anderthalb Wochen präsentieren wird. Der Süddeutschen Zeitung liegt der 14-seitige Entwurf vor. (SZ S. 15)

CHINA - Chinas Lokalregierungen legen derzeit zahlreiche große und kleine Unterstützungsprogramme für heimische Unternehmen auf. Steuererleichterungen und reduzierte Sozialabgaben gehören zu den häufigsten Hilfen. Die chinesische Wirtschaft leidet seit Wochen unter den Folgen der Coronakrise. Der Internationale Währungsfonds (IWF) vermutet, dass das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im Jahr 2020 auf unter 5,6 Prozent fallen wird. Doch die chinesische Regierung will einen heftigen Einbruch verhindern, besonders um größere Verluste von Arbeitsplätzen zu stoppen. Die bisherigen Konjunkturstützen dürften daher erst der Anfang sein. "Der Großteil der Ausgaben wird im zweiten und dritten Quartal getätigt werden", sagt Wang Tao, China-Chefvolkswirtin bei der Schweizer Großbank UBS. (Handelsblatt S. 8)

IMMOBILIEN - Lässt das Coronavirus am Immobilienmarkt eine Blase platzen? Bis jetzt jedenfalls wurden Wohnungen hierzulande weiter teurer. Immobilienaktien haben an Wert verloren, aber deutlich weniger als der DAX. Aber gibt es jetzt womöglich auch einen strukturellen Preisverfall bei Immobilien, wenn Deutschlands Wirtschaft insgesamt für einige Zeit darniederliegt und auch auf Jahressicht nicht mehr so wachsen dürfte wie bislang erwartet? Unklar sei, ob die Bauarbeiten, die für eine Ausweitung des Wohnungsangebots wichtig seien, wie geplant fortgesetzt werden können. (FAZ S. 17)

