FRANKFURT (dpa-AFX)AKTIENDEUTSCHLAND: - FED-SCHRITT OHNE WIRKUNG; ERNEUT IM MINUS ERWARTET - Der Dax scheint am Montag nahtlos an den Kursrutsch der Vorwoche anzuschließen - trotz der überraschenden weiteren Zinssenkung der US-Notenbank Fed am späten Sonntagabend. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart knapp vier Prozent tiefer auf 8870 Punkte. Damit würde er das erste Mal seit Februar 2016 unter der Marke von 9000 Zählern stehen. Die US-Notenbank hat angesichts von Anlegerpanik und Rezessionsängsten wegen des neuartigen Coronavirus zu weiteren drastischen Mitteln gegriffen. In einer Notfallaktion senkte sie den Leitzins überraschend um einen ganzen Prozentpunkt auf fast null Prozent und kündigte ein Maßnahmenpaket in Koordination mit anderen Notenbanken an. Weitere Schritte könnten aufgrund wirtschaftlicher Schäden durch die Ausbreitung des Virus folgen. Der US-Leitindex reagierte außerbörslich zunächst positiv, die Gewinne schmolzen aber schnell auf einen Bruchteil zusammen. Auch der Nikkei in Asien präsentiert sich wieder schwach.USA: - DEUTLICHE ERHOLUNG AM FREITAG - Der Crash am US-Aktienmarkt ist am Freitag zunächst gestoppt worden. Der Dow Jones Industrial rückte um beachtliche 9,36 Prozent auf 23 185,62 Punkte vor. Damit konnte der Leitindex einen Großteil der hohen Verluste des Vortages wieder aufholen. Auf Wochensicht ist für den Dow gleichwohl noch immer ein herber Verlust von mehr als zehn Prozent aufgelaufen. Der S&P 500 erholte sich um 9,28 Prozent auf 2710,95 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 10,07 Prozent auf 7995,26 Zähler kräftig aufwärts.ASIEN: - DEUTLICH IM MINUS - An den asiatischen Börsen ist es trotz der überraschenden Leitzinssenkung der US-Notenbank und weiteren Schritten der japanischen Währungshüter weiter nach unten gegangenen. In Tokio sank der Leitindex Nikkei-225 um 2,5 Prozent, nachdem er zunächst auf die Zinsentscheidung der Bank of Japan positiv reagiert hatte. In China ging es für den CSI mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um rund drei Prozent nach unten. Der Hang Seng in Hongkong verzeichnete Verluste in ähnlicher Größenordnung.DAX 9.232,08 0,77% XDAX 9.638,72 7,16% EuroSTOXX 50 2.586,02 1,60% Stoxx50 2.495,46 1,39% DJIA 23.185,62 9,36% S&P 500 2.711,02 9,29% NASDAQ 100 7.995,26 10,07% °ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖLRENTEN:Bund-Future 174,67 +0,29% °DEVISEN:Euro/USD 1,1142 0,32% USD/Yen 106,22 -1,63% Euro/Yen 118,35 -1,31% °ROHÖL:Brent 32,27 -1,58 USD WTI 30,78 -0,95 USD °/zb