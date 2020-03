Die amerikanische Paramount Group Inc. (ISIN: US69924R1086, NYSE: PGRE) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 10 US-Cents je Aktie an die Investoren aus. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. April 2020 (Record date: 31. März 2020). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,40 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 9,71 US-Dollar (Stand: 13. März 2020) liegt die aktuelle Dividendenrendite ...

