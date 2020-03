MBH Corporation plc erwirbt Robinsons Caravans und etabliert neues Geschäftssegment 'Freizeit'DGAP-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung MBH Corporation plc erwirbt Robinsons Caravans und etabliert neues Geschäftssegment 'Freizeit'16.03.2020 / 07:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MBH Corporation plc erwirbt Robinsons Caravans und etabliert neues Geschäftssegment "Freizeit"London, 16. März 2020 - MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, setzt ihre Akquisitionsstrategie fort und übernimmt ihr elftes Unternehmen und etabliert eine neues Geschäftssegment - "Freizeit". Mit der 100%igen Übernahme von Robinsons Caravans erweitert MBH sein Portfolio in Großbritannien um ein Unternehmen, das bis zum Ende des Geschäftsjahres 2019 einen nicht geprüften Umsatz von 18 Mio. GBP und ein EBIT von 1,05 Mio. GBP erzielt hat. Einschließlich dieser Übernahme steigen die Pro-Form-Einnahmen der Portfoliounternehmen der MBH-Gruppe auf über 125 Millionen GBP.Übernahme eines etablierten Wohnwagen- und Campinganbieters aus einer schnell wachsenden Branche Robinsons Caravans Ltd. wurde 1963 als Familienunternehmen gegründet und ist seit über 54 Jahren in der Wohnwagen- und Wohnmobilbranche in Chesterfield, Derbyshire, Worksop und Nottinghamshire im Vereinigten Königreich tätig. Im Jahr 2019 verkaufte das Unternehmen 1.200 Einheiten, was den größten Teil der Umsätze ausmacht. Weitere Informationen über Robinsons Caravans Ltd. finden Sie auf der Unternehmenswebsite www.robinsonscaravans.co.uk.Mit der Übernahme von Robinsons Caravans wird ein fünftes Geschäftssegment "Freizeit", neben den Segmenten Bildung, Baudienstleistungen, Ingenieurdienstleistungen und Gesundheit etabliert. Das Segment "Freizeit" wird von Paul Seabridge, CEO von Robinsons Caravans, geleitet werden.Gemäß den vom NCC (dem britischen Handelsverband, der die kollektiven Interessen von vier Produktsektoren vertritt - Reisemobile, Wohnmobile und Caravan-Ferienhäuser (Freizeitprodukte) und Wohnparkhäuser) veröffentlichten Statistiken trägt die Wohnwagen- und Campingindustrie 6 Milliarden Pfund zur britischen Wirtschaft bei, wobei 98% der Reisemobile von britischen Verbrauchern gekauft werden. [1] Der britische Wohnmobilmarkt verzeichnete seit 2013 jährliche Wachstumsraten, dabei hat sich die Zahl der Neuzulassungen pro Jahr auf über 14.000 fast verdoppelt.MBH emittiert Anleihe zum Erwerb von 100 % von Robinsons Caravans in Übereinstimmung mit der AgglomerationTM-Strategie In Übereinstimmung mit der etablierten AgglomerationTM Strategie von MBH wird erwartet, dass diese Übernahme den Gewinn pro Aktie erhöht. Im Gegensatz zu früheren Übernahmen hat MBH beschlossen, für diese Transaktion keine weiteren Aktien auszugeben, sondern stattdessen eine Schuldverschreibung zu begeben, die einer Anleihe entspricht, um diese Transaktion zu vollziehen. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die von MBH verfolgte Strategie zur Steigerung des Gewinns pro Aktie beizubehalten, während MBH eine geringe Verschuldung aufweist und die Marktbedingungen weniger günstig sind. Zukünftige Akquisitionen können den Einsatz von Anleihen in Kombination mit Eigenkapital beinhalten.Der Gesamtkaufpreis beträgt zwischen 7,2 und 8,6 Mio. GBP (einschließlich des Erwerbs von Nettovermögenswerten in Höhe von ca. 2,5 Mio. GBP) der zu 100 % durch einen Schuldschein zu den folgenden Bedingungen beglichen wird:* 5 Jahre Laufzeit, mit einer Kapitalrückzahlung bei Fälligkeit; und* 5 % Kupon pro Jahr, halbjährlich zahlbarDer endgültige Betrag der Gegenleistung wird nach Abschluss der geprüften Finanzberichte für die Geschäftsjahre bis zum 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2020 festgelegt.Callum Laing, CEO von MBH Corporation plc: "Wir freuen uns auf die Etablierung des neuen "Freizeit"-Segments in der MBH Corporation plc. Das Team von Robinsons Caravans bringt Generationen von Erfahrungen in ihrer Branche mit, was sie zum idealen Führungsteam des neuen Segments macht. Der Eintritt in unsere Wachstumsplattform unterstützt das Unternehmen bei ihrem Ziel, durch Akquisitionen zu wachsen und wir freuen uns darauf, sie als Teil der Gruppe dabei zu unterstützen. Das ist einer der vielen Vorteile der Plattform."Paul Seabridge, CEO von Robinsons Caravans sagt "Die Wohnwagen- und Wohnmobilindustrie ist stark fragmentiert. Daher sind wir der Meinung, dass ein Zusammenschluss mit MBH eine bessere Plattform bieten würde, um davon zu profitieren. Es gibt eine Reihe von Betreibern, und Teil eines diversifizierten Investitionsinstruments zu sein und Zugang zu den öffentlichen Kapitalmärkten zu haben, bietet uns eine enorme Möglichkeit, einige der Betreiber durch Übernahmen schnell zu konsolidieren. Wir wollen die Nummer eins unter den Wohnwagen- und Wohnmobilunternehmen sein, die Kunden und Mitarbeitern ein hervorragendes Erlebnis bieten, während wir gemeinsam mit MBH auf diese aufregende Reise gehen."[1] https://www.thencc.org.uk/the_ncc/aboutNCC.aspxÜber MBHDie MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.www.mbhcorporation.comWeitere Informationen zum 'AgglomerationTM-Model':Im Jahr 2020 veröffentlichte Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc, sein Buch "Entrepreneurial Investing". Das Buch erklärt die Möglichkeiten für anspruchsvolle Investoren, Zugang zu attraktiven Kleinunternehmen durch das AgglomerationTM -Modell, das MBH anwendet, zu erhalten. Das Buch zeigt, wie dieses Investitionsmodell sowohl wachstumsstark als auch mit hoher Dividendenrendite sein kann. IR- und PressekontaktMBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, nicole.schuettforth@kirchhoff.de, +49 (0)40 609186 64

16.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Sprache: Deutsch 
Unternehmen: MBH Corporation Plc 
Studio 7-9, Royal Patriotic Victoria Building, Joh SW18 3SX London 
Großbritannien 
E-Mail: fo@mbhcorporation.com 
Internet: https://www.mbhcorporation.com/ 
ISIN: GB00BF1GH114 
WKN: A2JDGJ 
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt