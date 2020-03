Das Unternehmen bietet eine Videokollaborationslösung in Höchstqualität an, um den unmittelbaren Bedarf an globaler Unternehmensmobilität zu unterstützen.

Lifesize, weltweit einziger Anbieter cloudbasierter 4K-Videokonferenzlösungen, gab heute bekannt, allen vom Coronavirus (COVID-19) betroffenen Unternehmen ab sofort für sechs Monate eine unbegrenzte Anzahl kostenloser Lizenzen für die Nutzung der Videozusammenarbeits-Plattform anzubieten. Das Angebot erlaubt Unternehmen in Zeiten der globalen Gesundheitskrise, flexible, und ortsunabhängige Arbeitsrichtlinien einzuführen. Das Angebot gewährt sowohl neuen als auch bestehenden Kunden, schnell und einfach auf Videokonferenzen und Zusammenarbeitsfunktionen in Spitzenqualität zurückzugreifen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200316005249/de/

For updates on how Lifesize and Serenova are supporting businesses through the Coronavirus pandemic, follow KeepTheWorldWorking on Twitter and LinkedIn. (Graphic: Business Wire)

Unbegrenzte App-Anzahl, Meetings und Anrufdauer

Als Teil des Angebots haben alle Unternehmen unabhängig von Branchensegment oder geografischer Lage Anspruch auf eine unbegrenzte Anzahl an Apps, Meetings und Anrufdauer für Lifesize-Videokonferenzen. Damit sind sie in der Lage, schnell und kosteneffizient auf eine intelligente, sichere und produktivitätssteigernde Weise auf Remote-Arbeit umzusteigen.

Ab heute können sich Unternehmen für eine unbegrenzte Anzahl von Konten für bis zu sechs Monate kostenlos für den Lifesize-Service anmelden, ohne Einschränkungen bezüglich der Anzahl von Apps, Meetings oder Anrufdauer. Bestehende Lifesize-Kunden können eine unbegrenzte Anwenderzahl zu den aktuellen kostenpflichtigen Service-Levels hinzufügen, so dass sie die Zusammenarbeits-Tools für jeden Mitarbeiter in ihrer Organisation effizient skalieren können.

Die Cloud-Plattform von Lifesize, die von Tausenden von Kunden auf der ganzen Welt genutzt wird, unterstützt Video-, Audio- und Web-Konferenzen für One-to-One- und One-to-Many-Meetings. Lifesize-Benutzer können sich einfach verbinden und über Anwendungen für iOS, Android, Windows- und Mac-Geräte oder über gängige Webbrowser wie Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge und Mozilla Firefox zusammenarbeiten.

Die Welt am Laufen halten

Lifesize ist es mit seinem Angebot wichtig, die Welt in Zeiten der Unsicherheit am Laufen zu halten, indem neue Modelle für die Zusammenarbeit von Unternehmen und das Engagement von Kunden erschlossen werden. Das Angebot folgt auf die Ankündigung, dass Lifesize mit Serenova, einem führenden Contact Center-as-a-Service (CCaaS)-Anbieter, fusioniert hat.

"Wir befinden uns inmitten einer permanenten und massiven Veränderung unserer Arbeitsweise, die kurz- und langfristige Auswirkungen auf große Organisationen, Teams und Kontaktzentren haben wird", erläutert Craig Malloy, CEO von Lifesize und Serenova. "Unsere Verpflichtung, die Welt am Laufen zu halten, reicht weit über die derzeitige Situation hinaus. Es ist ein Kernziel unseres Unternehmens, andere Unternehmen und ihre auf der ganzen Welt verteilten Teams dahingehend zu befähigen, mit Kunden und Partnern in Verbindung treten und in schwierigen Zeiten weiterhin Geschäfte tätigen zu können."

"Wir beobachten die weltweiten Ereignisse sehr genau und achten darauf, was unsere Kunden und Partner benötigen, um auf diese weltweite Pandemie zu reagieren", bestätigt Josh Kivenko, Chief Marketing Officer von Lifesize und Serenova. "Wir glauben, dass ein einfacher, dauerhafter No-Fine-Print-Ansatz, der sowohl bestehenden als auch neuen Kunden zur Verfügung steht, der beste Weg ist, um Unternehmen bei der Bewältigung eines beispiellosen Anstiegs der Nachfrage nach unternehmensweiter Videokooperation zu unterstützen."

Die Anmeldung sowie weitere Informationen finden Sie hier: http://www.lifesize.com/remote-work. Aktuelle Informationen darüber, wie Lifesize und Serenova Unternehmen durch die Coronavirus-Pandemie unterstützen, finden Sie unter KeepTheWorldWorking auf Twitter und LinkedIn.

Über Lifesize

Lifesize kombiniert erstklassige, cloudbasierte Videokonferenzdienste mit integrierten Geräten, die weltweit einen neuen Standard für Arbeitsplatzkommunikation und -produktivität setzen. Lifesize wurde von Frost & Sullivan als Cloud-Videokonferenzanbieter des Jahres ausgezeichnet und ist branchenweit führend bei der Kundenzufriedenheit mit der weltweit ersten 4K- Videokonferenzlösung und 4K-Servicearchitektur, die am Hauptsitz in Austin Texas, USA entworfen und entwickelt wurde. Um zu erfahren, warum Unternehmen und andere Organisation wie Yelp, Netflix, Salvation Army, Yale University und NASA sich bei ihrer unentbehrlichen Teamkommunikation auf Lifesize verlassen, besuchen Sie www.lifesize.com oder folgen Sie dem Unternehmen unter @Lifesize.

Lifesize und das Lifesize Logo sind Marken von Lifesize, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Serenova

Serenova ist ein führender Anbieter von cloudbasierter, Multi-Channel Contact Center-Software für globale Unternehmen und BPO-Dienstleister. Die umfassende SaaS-Software-Suite des Unternehmens ermöglicht es firmeneigenen und ausgelagerten Kundendienstorganisationen, ihre Strategie für die ein- und ausgehende Kundenkommunikation über Sprach-, E-Mail-, Chat-, soziale und mobile Kanäle zu verwalten und zu optimieren. Die preisgekrönte Plattform von Serenova hat bereits mehr als drei Milliarden Kundeninteraktionen verarbeitet und zählt weltweit über 100.000 Benutzer. Mit Hauptsitz in Austin, Texas, unterstützt Serenova eine Vielzahl von Branchen, darunter Finanzen, Gesundheitswesen, Versicherungen, Einzelhandel und Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.serenova.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200316005249/de/

Contacts:

Pressekontakt

The PR Network for Lifesize

Julia Murray

julia.murray@thepr.network

+49 174 3274850