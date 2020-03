Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1147 US-Dollar gehandelt, nachdem sie in der vergangenen Nacht zeitweise bis knapp unter 1,12 Dollar gestiegen war.Der Franken bleibt weiterhin als sicherer Hafen gesucht. So bewegt sich der Euro mit 1,0556 Franken nur knapp über seinem bisherigen Tagestief von 1,0551 ...

