FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Stabilisierungsversuch vom Freitag dürfte es für die Lufthansa-Papiere zu Wochenbeginn mit dem Gesamtmarkt wieder kräftig abwärts gehen. Beim Broker Lang & Schwarz sackten die Papiere der Kranich-Linie zeitweise um mehr als 6 Prozent ab und näherten sich damit wieder dem jüngsten Zwischentief seit 2012 bei 8,532 Euro.



In der aktuellen Coronavirus-Krise setzt die Airline ihre Dividende für 2019 aus. Das Unternehmen hat sich zudem neue Kredite in Höhe von 600 Millionen Euro gesichert. Damit verfüge der Konzern über flüssige Mittel von rund 4,3 Milliarden Euro, hieß es. Hinzu kämen ungenutzte Kreditlinien von rund 800 Millionen Euro. Damit ist die finanzielle Situation des Konzerns deutlich besser als es zum Beispiel der renommierte Luftfahrt-Experte Daniel Roeska vom Analysehaus Bernstein erwartet hatte. Die gestrichene Dividende ist für ihn dagegen angesichts der jüngsten Entwicklung keine Überraschung.



"Die Lufthansa steht in der Krise deutlich besser da als andere Fluglinien", sagte ein Marktbeobachter auch mit Verweis auf den hohen Anteil von Flugzeugen im Eigentum des Konzerns. "Im normalen Marktumfeld würde dies deutlich beruhigen, aktuell aber wohl nicht."/ag/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

LUFTHANSA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de