Aladdin Healthcare Technologies SE unterzeichnet Absichtserklärung mit Partner in Indien zur Validierung und Vertrieb des Diagnoseprototyps COVID-19DGAP-News: Aladdin Healthcare Technologies SE / Schlagwort(e): Produkteinführung/Vereinbarung Aladdin Healthcare Technologies SE unterzeichnet Absichtserklärung mit Partner in Indien zur Validierung und Vertrieb des Diagnoseprototyps COVID-1916.03.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aladdin Healthcare Technologies SE unterzeichnet Absichtserklärung mit Partner in Indien zur Validierung und Vertrieb des Diagnoseprototyps COVID-19BERLIN/LONDON, 16. März 2020 - Aladdin Healthcare Technologies SE ("Aladdin", ISIN: DE000A12ULL2), ein führender Entwickler von Anwendungen zur Gesundheits-Diagnostik mit Künstlicher Intelligenz (A.I.) und zur Arzneimittelforschung für altersbedingte Krankheiten, hat mit OurHealthMate India (OHM) eine Absichtserklärung (MOU) unterzeichnet, um ihren Prototypen zur Echtzeit-Diagnose von COVID-19 zu validieren und anschließend über das Industrienetzwerk von OHM zu vertreiben.- OHM ist von den Klinikärzten des indischen Ärzteverbands anerkannt und hat Zugang zu deren Datenbanken, wodurch sichergestellt wird, dass sie nur mit qualifizierten Gesundheitsdienstleistern zusammenarbeiten und entsprechende Termine vergeben.- Mit 40.000 Ärzten innerhalb des Systems und mehr als 350.000 verfügbaren medizinischen Dienstleistungen ist OMH der größte Marktplatz im Gesundheitswesen Indiens. Man ist eingebunden in über 2.000 Gesundheitszentren im Land, darunter die Mehrheit der großen indischen Krankenhausketten.- Die Plattform hat Zugang zu Millionen von Patienten und verfügt derzeit über mehr als 1.500.000 Krankenakten.Der Zugang zu qualitativ hochwertigen Daten ist für die Genauigkeit jedes COVID-19-Diagnosetools von entscheidender Bedeutung. Mit diesem Problem ist jedes Unternehmen konfrontiert, das versucht, ein schnelles und genaues Diagnoseprodukt zu entwickeln. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Aladdin Zugang zu indischen Daten als Teil einer globalen hochqualitativen Datenbasis haben, was dem Unternehmen einen erheblichen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb verschafft.Die Einsatzmöglichkeiten des Prototyps werden nach dessen Validierung erweitert, so dass damit auch andere Lungenkrankheiten in Echtzeit erkannt und diagnostiziert werden können. Das bedeutet, dass die kommerzielle Nutzbarkeit des Produkts weit über COVID-19 hinausgehen wird."Wir beabsichtigen, dieses Produkt innerhalb von zwei Jahren nach der Validierung sowohl für COVID-19 als auch für die Diagnose anderer Lungenkrankheiten für Millionen von Patienten in Indien zu vermarkten. Dies wird dazu führen, dass Aladdin zu einem der führenden Anbieter von KI-basierten bildgebenden Verfahren für komplexe medizinische Erkrankungen in Indien avanciert", sagt Wade Menpes-Smith, CEO von Aladdin Healthcare Technologies SE.Aktuell führt das Unternehmen eine Kapitalerhöhung durch. Das öffentliche Angebot läuft vom 9. bis 30. März 2020.Weitere Informationen finden Sie unter: https://aladdinid.com/de/investorrelations/Über Aladdin Healthcare Technologies SE Aladdin Healthcare Technologies SE (und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd.) ist ein führender Hersteller von Anwendungen für die AI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, die sowohl die Diagnose von Krankheiten im Frühstadium als auch den gesamten Prozess der Arzneimittelforschung beschleunigen können. Aladdins Fokus liegt auf altersbedingten Krankheiten, darunter auch Alzheimer-Erkrankungen. Dabei arbeitet Aladdin mit zahlreichen Partnern innerhalb des globalen Gesundheitssystems zusammen, um gezielte Informationen wie Genom-, Tabellen-, MRT-, PET-, Kognitions- und weitere Daten zum Lebensstil von Patienten vertraulich und sicher zu erheben. Diese Datensätze werden dann analysiert und zur Entwicklung proprietärer KI-Tools verwendet, die den Fachleuten im Gesundheitswesen helfen können, altersbezogene Krankheiten genauer und effizienter zu diagnostizieren. Das neue Diagnoseverfahren ermöglicht außergewöhnliche Zeit- und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. Darüber hinaus wird die Plattform zur Entdeckung von Arzneimitteln, zur Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung, bei klinischen Studien und bei der genaueren Einschätzung der Forschungsergebnisse von Pharmaunternehmen eingesetzt.Internetseite: www.aladdinid.com WKN: A12ULL ISIN: DE000A12ULL2 Kürzel: NMIFür weitere InformationenAladdin Healthcare Technologies Ltd. 24-26 Baltic Street West London EC1Y 0UR Tel. +44 7714 719696 Email: info@aladdinid.comPressekontakt CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 1250 90330 Email: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de16.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 