Der deutsche Leitindex hat eine Woche voller Rückschläge hinter sich. Insgesamt ging es um rund 20 Prozent nach unten. Das ist der größte Wochenverlust seit dem Jahr 2008. Am Freitag setzte der DAX zwar zu einer Erholungsbewegung, die aber schnell verpuffte. Marktidee: S&P 500. Der S&P 500 hatte am 19. Februar noch ein Rekordhoch markiert. Danach setzte ein Abverkauf ein, der immer mehr an Dynamik gewann. Mittlerweile befindet sich der S&P 500 in einem Bärenmarkt. Am Freitag kam es zu einem Pullback bis ans Tief aus dem Februar 2019. Bei einem Tagesschluss darüber würde sich das Chartbild zumindest leicht aufhellen.