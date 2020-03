Fiat Chrysler Automobiles hat die dritte Schicht in seinem kanadischen Werk Windsor (Ontario) bis zum 13. Juli verlängert. FCA hatte ursprünglich angekündigt, das Werk in Windsor im März 2019 von einem Dreischicht- auf einen Zweischichtbetrieb umzustellen. Dies wurde jedoch mehrfach nach hinten geschoben. Obwohl die dritte Schicht verlängert wird, ist unklar, ob die Produktion des Dodge Caravan im Mai wie geplant eingestellt wird oder nicht. Unterdessen ist das FCA-Motorenwerk in Kokomo (US-Bundesstaat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...