'Nordbayerischer Kurier' zu CureVac:



Nicht auszudenken, gelänge es den Amerikanern mit der ganzen Wucht ihrer Dollars, die Tübinger Wissenschaftler anzuheuern. Rund um den Globus hoffen Menschen, dass es bald ein rettendes Mittel gegen Corona geben möge. Das Motto "America first" in der anschwellenden Pandemie wäre ein Abgrund an Unmoral. Aber das stört einen wie Trump und seine Anhänger nicht. Ihm wurde gerade attestiert, coronavirenfrei zu sein. Für ihn wäre der Impfstoff ein Wundermittel, mit dem er in seinem Wahlkampf punkten könnte./yyzz/DP/mis

