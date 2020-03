FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Daimler haben sich am Montag im allgemeinen Ausverkauf an den Börsen vorbörslich besser gehalten als der Gesamtmarkt. Auf Tradegate verloren die Titel zuletzt gut drei Prozent, während der X-Dax als Indikator für den Dax ein Minus von rund sechs Prozent signalisierte. Trotz aller Herausforderungen für die deutschen Autobauer seien Daimler-Aktien auf dem gegenwärtigen Niveau keine Position für sogenannte Leerverkäufe mehr, schrieb Analyst Demian Flowers von der Commerzbank in einer Branchenanalyse.



Im Aktienkurs der Stuttgarter sei eine durch das neuartige Coronavirus begründete Gewinnwarnung für 2020 bereits enthalten. Bei einem Kursziel von 28 Euro strich der Experte die Verkaufsempfehlung und rät nun zum Halten der Papiere./bek/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

