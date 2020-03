Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat wegen der Coronavirus-Pandemie von nicht notwendigen Reisen ins Ausland abgeraten, weil die Gefahr bestehe, dass man nicht mehr zurückreisen könne. Das erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Das Auswärtige Amt erklärte auf seiner Internetseite, Änderungen der Einreise- und Quarantänevorschriften erfolgten teilweise ohne jede Vorankündigung und mit sofortiger Wirkung. Zahlreiche Reisende seien in mehreren Ländern derzeit betroffen und an der Weiter- oder Rückreise gehindert. Daher werde von nicht notwendigen Auslandsreisen abgeraten, "da mit weiter zunehmenden drastischen Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr, Quarantänemaßnahmen und der Einschränkung des öffentlichen Lebens in vielen Ländern zu rechnen ist".

March 16, 2020

