flatex Morning-news Öl (WTI): Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West ...

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) kletterte nachbörslich an der US-Terminbörse NYMEX am Freitag massiv nordwärts in Richtung der Marke von 34,00 US-Dollar. US-Präsident Trump äußerte sich zu den Ölreserven der USA und gab an, die USA werden massiv Rohöl ankaufen, um die strategischen Ölreserven weiter aufzubauen. Dieser Effekt könnte jedoch nur von kurzer Dauer für den Ölpreis sein und sich als Strohfeuer erweisen. Nach wie vor stellt der enorme Angebotsüberschuss gepaart mit dem Wettfördern zwischen Russland und Saudi-Arabien die größte Bedrohung für die Ölbullen dar.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 06. Januar 2020 bei 63,01 US-Dollar bis zum jüngsten Tief des 12. März 2020 bei 30,02 US-Dollar, wären die nächsten übergeordneten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände wären bei 37,81/42,63/46,52 und 50,41 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 30,02 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 25,22 und 22,24 US-Dollar in Betracht.

Long: DE000MC6YW79 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Apr20

Short: DE000MC3RZ03 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Apr20

