Der Aktienmarkt ist abgestürzt? Falsch! Alles ist abgestürzt. Gold: Minus 9 %. Bitcoin: Minus 38 %. Silber: Minus 15 %. Das Coronavirus hat innerhalb von nur einer Woche so viel Porzellan zerschlagen, wie nur wenige Krisen zuvor (Stand für alle Zahlen: 14.03.2020). Aber wo ist dieser berühmte sichere Hafen, in den angeblich immer alle flüchten, wenn sich der Wind an den Aktienmärkten dreht? Sogar Gold hat es erwischt. Davon hat der Crash-Prophet aus der Bestsellerliste aber nichts gesagt! Meine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...