Derzeit überstrahlen die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie die Zahlen der Vergangenheit. Auch ein guter Ausblick kann die Talfahrt der ein oder anderen Aktie nicht stoppen. So befindet sich die BMW-Aktie seit Wochen auf Talfahrt.Dass die chinesischen Werke bereits weitgehend wieder angelaufen sind, geschenkt. Auch dass die Autohändler in China weitgehend wieder geöffnet haben interessiert derzeit an der Börse niemanden.Die chinesischen Werke laufen zwar weitgehend wieder und auch die Mehrzahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...