Die Corona-Krise hält die Märkte weiter in Atem. Der DAX verzeichnet am Montagmorgen erneut heftige Verluste und droht auf den tiefsten Stand seit 2014 zu fallen. Auch für die Aktie von Wirecard geht es im schwachen Gesamtmarkt weiter abwärts. Die Papiere des Zahlungsabwicklers starten am gute fünf Prozent schwächer in den Xetra-Handel - und müssen die Kursgewinne vom Freitag damit vollständig abgeben. Erste Entwarnung von der laufenden Bilanz-Sonderprüfung ließen den Kurs vor dem Wochenende in ...

